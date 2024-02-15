В Германии сотни граждан Румынии выдавали себя за украинцев для получения пособия

В Германии разоблачили румынских граждан, выдававших себя за украинских беженцев, чтобы получить пособия, сообщил телеканал Digi24.

Румыны приходили в те места, где немецкие власти оказывали помощь беженцам с Украины. Они получали пособия, еду и жилье.

Лжеукраинцев вычислили волонтеры, обратившие внимание на то, что «беженцы» совсем не говорят на украинском языке.

Власти начали расследование, в ходе которого выяснили, что только на юге Германии помощь получили 1,3 человек, которые украинцами не являются. В большинстве своем самозванцы оказались гражданами Украины.

МВД Германии сообщало, что к концу 2023 года в стране находятся 1,1 млн человек, выехавших после начала СВО с Украины.

Германская Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ, писала, что в случае возможного распада Украины страну могут покинуть еще 10 млн человек.