В Германии разрешили выращивать дома до трех кустов марихуаны

В Германии с 1 апреля вступил в силу закон о легализации марихуаны, передает DW.

С сегодняшнего дня совершеннолетним немцам разрешено иметь с собой 25 грамм травки, хранить дома до 50 грамм и выращивать для личных нужд до трех кустов конопли.

Запрещено курить марихуану за рулем, но курение в общественных местах не возбраняется, если поблизости нет школ и других детских учреждений.

Легализацией марихуаны правительство хочет пополнить бюджет и снизить связанную с наркотиками преступность.

Категорически против принятия закона выступали врачи и полицейские.

Ранее каннабис узаконил на Украине Владимир Зеленский.