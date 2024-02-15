Владимир Зеленский легализовал марихуану на Украине

Каннабис, или марихуана, была запрещена на Украине. Нельзя было собирать, продавать, употреблять и выращивать подобную растительность. Теперь законы изменились: президент Украины одобрил проект, согласно которому марихуана стала легальной.

Однако есть уточнение от местного парламента: действия с коноплей допустимы только в медицинских, промышленных целях, а также в рамках научно-технической деятельности.

Предполагается, что легализация поможет пациентам при онкологии и других заболеваниях, при которых показана марихуана. Соответствующие направления и рецепты будут выписывать врачи.

Например, медицинский каннабис широко на Украине станут использовать при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных во время боевых действий.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Запада миллион дронов.