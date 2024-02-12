Welt am Sonntag: Украину после распада страны покинет не менее 10 млн человек

Германская Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ, пишет, что Украина находится практически на грани своего распада, как государства.

Как предполагает правительство Германии, в случае возможного распада Украины, ее покинут еще порядка 10 млн человек. Отмечается, что если это произойдет, то данный исход станет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 40-х годов прошлого столетия.

«При таком сценарии подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, и одним из пунктов назначения станет Германия», — пишет издание.

Напомним, по данным Организации объединенных наций, в настоящее время в европейских странах осели не менее 6 млн украинских беженцев. При этом в Германии, по данным местного МВД, зарегистрированы более 1,1 млн въехавших в страну с конца февраля 2022 года украинцев.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.