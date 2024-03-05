В Германии заключенный сбежал из тюрьмы с помощью ложки и держателя для туалетной бумаги
Фото: [t.me/BILD_Russian]
Хуссен Р. сбежал из тюрьмы в баварском Траунштайне, проделав путь на свободу с помощью столовой ложки и сломанного держателя для туалетной бумаги, рассказывает Bild.
Используя этот нехитрый инвентарь, мужчина расковырял дыру в стене здания и спустился вниз на связанных простынях.
Свой поступок Хуссен объяснил тем, что очень хотел повидать свою маленькую дочь — его задержали так стремительно, что он не успел попрощаться с малышкой. Теперь к его сроку добавят семь месяцев — за порчу имущества и «разрушение здания».
В тюрьму Хуссен попал за «осквернение могил». Вместе с подельниками он снимал с могил кресты из меди и латуни и сдавал их на металлолом. По этому делу ему грозит до шести с половиной лет.
Ранее сообщалось, что из австрийской тюрьмы за одну неделю сбежали трое заключенных, воспользовавшись нехваткой в штате охранников.