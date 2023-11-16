За неделю из австрийской тюрьмы сбежали трое заключенных, один из которых россиянин

За одну неделю из тюрьмы в Австрии сбежали трое заключенных, одним из них оказался россиянин. Об этом сообщает РИА Новости .

Из тюрьмы в федеральной земле Нижняя Австрия во время визитов к медикам совершили побег три человека. Как рассказал председатель профсоюза тюремных охранников Альбина Зимму, такие происшествия совсем исключить невозможно, так как штат тюремной охраны неполный, а врачей не хватает.

Известно, что 35-летний россиянин сбежал из тюрьмы во вторник. Он отбывал наказание за грабеж с отягчающими обстоятельствами. Мужчину искали два часа, но не сумели найти. Еще один заключенный совершил побег из тюрьмы Шварцау. Он отправился на прием к медику, но с него уже не вернулся. Третьим беглецом оказался 16-летний афганец, он отправился на прием в больницу и исчез, его также не удалось найти.