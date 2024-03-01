В горах Крыма, чтобы спасти забравшихся туда двух туристок, пришлось вызывать подразделение МЧС
Фото: [Евгений Черненко/Подмосковье Сегодня]
Как информирует пресс-служба крымского управления МЧС РФ, инцидент произошел на на юго-восточном побережье Крыма на хребте горы Чалки в районе Судака.
По сообщению ведомства, две женщины умудрились туда забраться, а спуститься самостоятельно сил не хватило. В итоге, на место пришлось вызывать спасателей.
«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», — говорится в сообщении.
Отмечается, что попавшие в беду женщины были обнаружены около села Солнечная Долина. В спасательной операции пришлось задействовать подразделение МЧС в количестве трех человек.
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