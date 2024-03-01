В Ленобласти пожарные спасли замурованного кота

Доброе дело сделали пожарные в Ленинградской области — спасли котика, который застрял под фундаментом дома, рассказывает SHOT.

Случай произошел в деревне Суоранда Всеволожского района.

Жительница дома услышала жалобное мяуканье. Самой ей вызволить кота не удалось — животное из-за стресса вело себя агрессивно. При этом было видно, что «замурованному» котику становится все хуже.

Женщина вызвала пожарных. Они немного расширили кладку, и кот выбрался наружу. Сейчас он приходит в себя и обживается у новой хозяйки.

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