В Ленобласти пожарные спасли замурованного кота
Фото: [t.me/shot_shot]
Доброе дело сделали пожарные в Ленинградской области — спасли котика, который застрял под фундаментом дома, рассказывает SHOT.
Случай произошел в деревне Суоранда Всеволожского района.
Жительница дома услышала жалобное мяуканье. Самой ей вызволить кота не удалось — животное из-за стресса вело себя агрессивно. При этом было видно, что «замурованному» котику становится все хуже.
Женщина вызвала пожарных. Они немного расширили кладку, и кот выбрался наружу. Сейчас он приходит в себя и обживается у новой хозяйки.
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