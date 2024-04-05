Пожар произошел в жилом доме в Котельниках
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Жилой дом загорелся в подмосковных Котельниках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании в здании на Сосновой улице поступили спасателям накануне после девяти часов вечера. Уточняется, что огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.
«Привлекаемые силы и средства: семь единиц техники, двадцать семь человек», — говорится в сообщении областного главка.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Рузе загорелась квартира, пострадал один человек.