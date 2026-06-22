В Городском округе Пушкинский прошла акция «Свеча памяти» в честь 85-летия начала войны
Фото: [Администрация г.о. Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский состоялась традиционная мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
У мемориала «Скорбящая мать» в Пушкино собрались уполномоченный главы округа Нина Ушакова, председатель Совета депутатов Артем Садула, его заместитель Николай Михайлин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и активисты «Молодой Гвардии».
«Свеча памяти» — это международная акция, в ходе которой участники зажигают огни в знак скорби и глубокого уважения к павшим защитникам Отечества. Традиция символизирует неразрывную связь поколений и память о тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу.
В Ивантеевке памятное мероприятие развернулось у мемориала работникам фабрики имени Дзержинского. В годы войны свыше 700 сотрудников предприятия ушли на фронт, 227 из них погибли или числятся пропавшими без вести.
В Красноармейске акция обрела особую символику: из свечей выложили цифру «85» — количество лет, прошедших с начала войны. Этот город внес весомый вклад в оборону страны: местные предприятия переключились на выпуск продукции для нужд армии, в частности шили кирзовые сапоги, которые дошли до Берлина.
История Красноармейска неразрывно связана с легендарной боевой машиной реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» — именно на Софринском артиллерийском полигоне проходили ее испытания и доработка. В настоящее время решается вопрос о присвоении городу почетного звания «Город воинской славы».