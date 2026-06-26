В Городском округе Пушкинский волонтерам передали мотоцикл для нужд СВО

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сообщил в своем телеграм‑канале, что Алене Нарыжной — руководителю волонтерской группы «Своих не бросаем» — передали мотоцикл. На следующий день технику планировали отправить в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.

По словам Красноцветова, администрация округа совместно с волонтерами, депутатами и местными жителями продолжает формировать гуманитарные грузы. Власти оказывают поддержку военнослужащим и их семьям — помогают решать широкий круг вопросов: от бытовых и жилищных до юридических. Помощь фронту и забота о тех, кто защищает интересы страны, остаются приоритетными направлениями работы, заключил он.