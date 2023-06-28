В Госавтоинспекции Подмосковья рассказали, как не попасть в «дорожную ловушку» во дворе

Территория дворов часто становится местом возникновения ДТП с участием пешеходов, в том числе, детей. О том, как вести себя в местах, где чаще всего возникают «дорожные ловушки» и опасные ситуации, рассказали в Госавтоинспекции Подмосковья, передает областной Минтранс.

Так, водителям напомнили, что двор является зоной пешеходов, поэтому, согласно ПДД, у них преимущественное право идти как по тротуарам, так и по дороге. При этом и водителям, и пешеходам в условиях ограниченной видимости во дворах рекомендуют быть внимательными и заранее оценивать безопасность движения. Водителей также призвали двигаться во дворе с минимальной скоростью и уступать дорогу пешеходам. Особенно внимательными следует быть вблизи школ, детских садов и площадок.

Родителям рекомендовали следить за детьми, когда они находятся возле дороги, и держать их за руку при переходе проезжей части. В ведомстве также призвали объяснять детям, что играть и кататься на велосипедах и самокатах можно только на специальных площадках. Также важно надевать световозвращатели на одежду ребенка.

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