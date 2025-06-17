В Госдуме хотят перенести дату оплаты услуг ЖКХ

Проект закона, который был доработан профильным комитетом Государственной думы и готовится ко второму чтению, предусматривает перенос даты оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. Это позволит избежать начисления штрафов за несвоевременную оплату, сообщил Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, в интервью РИА Новости.

В 2023 году правительство Российской Федерации представило на рассмотрение парламента законопроект. После его принятия в первом чтении в 2023 году доработкой документа занялся профильный комитет Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Как отметил Колунов, в рамках поправок, которые будут рассмотрены во втором чтении, предлагается скорректировать дату оплаты коммунальных услуг. Вместо «до 10 числа месяца» предлагается установить срок «до 15 числа месяца». Фактически это означает перенос срока оплаты на пять дней.

«Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени», — пояснил парламентарий.

В дополнение к этому, по словам Колунова, в рамках другой поправки изменяется дата предоставления платёжных документов: вместо «до первого числа месяца» теперь будет «до пятого числа месяца».

«Тем самым дается дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям на расчет всех начислений, чтобы избежать неточностей», — заключил он.

Ранее эксперт Проданова дала советы россиянам, как сэкономить на оплате ЖКХ. Она предложила установить экономичные насадки на все смесители, в том числе душ. Все лампы накаливания было предложено заменить на светодиодные, а неиспользуемые электроприборы обязательно отключать от сети.