Как сэкономить на оплате ЖКУ: простые и эффективные советы от эксперта

Вопрос, который стоит практически перед каждым — как сэкономить на платежах ЖКХ, которые с каждым годом все более ощутимо бьют по карману. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» самые эффективные способы экономии на ЖКУ.

Эксперт отметила, что советов по экономии на просторах интерната очень много, и некоторые из них действительно рабочие, хоть и не всегда дешевые, так как требуют единовременных затрат.

«Например, хотя бы замена ламп накаливания на светодиодные (LED). Или установить терморегуляторы на радиаторы отопления, экономичные насадки на краны и душ, датчики движения и так далее», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эти затраты, продолжила она, окупятся с лихвой, но не всегда есть лишние деньги и время для того, чтобы хоть что-то поменять в быту, даже осознавая тот факт, что все нововведения — к лучшему.

«В любом случае можно хотя бы попытаться сэкономить на платежках, если суммы существенны для вашего бюджета: принимайте душ вместо ванны, запускайте посудомоечную и стиральную машинку только при полной их загрузке, не оставляйте воду включенной, когда чистите зубы или бреетесь», — посоветовала эксперт.

Также можно отключать электроприборы от сети, когда они не используются, ведь даже в режиме ожидания они потребляют электроэнергию, продолжила она.

«Выключайте свет выходя из комнаты, используйте энергосберегающие режимы на бытовой технике и так далее. Эти простые и очевидные на первый взгляд «правильные» бытовые привычки обязательно будут заметны в квитанции. Но и нельзя забывать, что каждую полученную вами квитанцию надо анализировать. Не спешите оплачивать. Убедитесь, что все начисления верны и соответствуют вашим показаниям счетчиков», — отметила экономист.

Если есть сомнения, следует обратиться в управляющую компанию для разъяснений. И обязательно уточнить вопрос, касающийся права на льготы и субсидии при оплате ЖКХ, заключила Проданова.

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