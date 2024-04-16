В Госдуме поздравили «певичку» Пугачеву с днем рождения телеграммой, посоветовав не посыпать голову пеплом

В своем послании парламентарий вежливо предложил покинувшей родину в довольно трудный для нее час после начала СВО ,что она должна гордо нести звание народной артистки СССР и подавать правильный пример своим детям.

Хамзаев напомнил Пугачевой ее ряд нелицеприятных высказываний о России и российских гражданах, в которых, по его словам, посыпала голову пеплом. став винтиком в пропаганде Запада против своей родины.

«Не предавайте родину. Россия у нас одна. Будьте патриотом, а не певичкой», — написал Хамзаев.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева опубликовала свою новую песню — «Я плачу», которая представлена на разных площадках, в том числе «Яндекс Музыке» и «ВКонтакте». Песня посвящена любви. Певец и композитор Леонид Агутин выступил автором слов и музыки.