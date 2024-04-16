В Госдуме поздравили «певичку» Пугачеву с днем рождения телеграммой, посоветовав не посыпать голову пеплом
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил правительственную поздравительную телеграмму бывшей примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, что отметила в минувший понедельник, 15 апреля, свой 75-летний юбилей.
В своем послании парламентарий вежливо предложил покинувшей родину в довольно трудный для нее час после начала СВО ,что она должна гордо нести звание народной артистки СССР и подавать правильный пример своим детям.
Хамзаев напомнил Пугачевой ее ряд нелицеприятных высказываний о России и российских гражданах, в которых, по его словам, посыпала голову пеплом. став винтиком в пропаганде Запада против своей родины.
«Не предавайте родину. Россия у нас одна. Будьте патриотом, а не певичкой», — написал Хамзаев.
Ранее мы писали, что Алла Пугачева опубликовала свою новую песню — «Я плачу», которая представлена на разных площадках, в том числе «Яндекс Музыке» и «ВКонтакте». Песня посвящена любви. Певец и композитор Леонид Агутин выступил автором слов и музыки.