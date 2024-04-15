В день своего 75-летия Алла Пугачева презентовала новую песню — «Жизнь слишком хороша»

В понедельник, 15 апреля, Примадонна празднует свой юбилей. Певице исполнилось 75 лет. Ее новый трек доступен на платформах «Яндекс Музыка» и «ВКонтакте». Андрей Ступкевич написал музыку к композиции. Авторство слов принадлежит Юлие Старостиной. Веселая и ритмичная песня мотивирует ее слушателей ценить жизнь и не грустить из-за незначительных неудач и неурядиц.

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить. <> Жизнь слишком хороша, чтобы страдать»,— говорится в тексте песни.

Накануне певица Алла Пугачева опубликовала еще одну премьеру — «Я плачу», которая представлена на разных площадках, в том числе «Яндекс Музыке» и «ВКонтакте». Композиция полностью отличается от трека «Жизнь слишком хороша». Она более мелодичная, медленная и романтичная. Песня посвящена любви. Певец и композитор Леонид Агутин выступил автором слов и музыки.

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — поет Пугачева.

Певица давно не радовала фанатов своими песнями. В последний раз она выпускала треки 16 лет назад. Однако недавно, 1 марта, Пугачева опубликовала новый альбом «P.S.». Политические убеждения певицы, которая покинула Россию после начала СВО, отразились на отношении к ней в российском обществе.

Ранее мы сообщали, что за всю карьеру артистки Алла Пугачева заработала не менее 14 миллиардов рублей.