В Госдуме предложили начислять баллы к ЕГЭ за разработку стартапа

Депутат ГД РФ Яна Лантратова направила обращение к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, в котором предложила начислять поступающим в вузы школьникам дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за разработку бизнес-проектов и стартапов. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на письмо Лантратовой.

Сообщается, что в данном письме она отметила, что баллы можно дополнительно начислять за применение технологий ИИ и больших данных.

Лантратова указала на то, что порядок презентации проекта и его критерии могут быть установлены позже отечественным органом исполнительной власти.

Депутат выразила мнение, что такая мера могла бы сподвигнуть российскую молодежь к предпринимательским инициативам уже на этапе школьного образования.

Ранее сообщалось, что поднятие флага и прослушивание гимна станут обязательными для российских школьников.