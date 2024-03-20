Министерство просвещения России приняло решение о введении обязательной церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна для всех школ страны, включая частные учреждения.

Это решение было подтверждено в официальном ответе Минпросвещения на запрос главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее подобные меры имели рекомендательный характер, однако, согласно информации, предоставленной ТАСС, с целью придания еженедельной церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации, проводимой в общеобразовательных учреждениях, статуса обязательной для всех общеобразовательных организаций, независимо от формы собственности, будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания.

Эта программа является частью федеральных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Таким образом, школам будет предписано проводить еженедельные церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в рамках данной программы.

Ранее мы сообщали о том, что в Минтуризме Абхазии ответили недовольным российским туристам.