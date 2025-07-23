В Госдуме призвали Гогунского остыть после скандальных высказываний о женщинах

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru прокомментировал резонансные высказывания актера Виталия Гогунского о женщинах, посоветовав ему быть осторожнее в формулировках.

Милонов подчеркнул, что личный негативный опыт актера не должен становиться поводом для обобщений, а тем более унижений определенного пола. Парламентарий советовал Гогунскому успокоиться и перестать бравировать сомнительными фразами.

«Поэтому хочется посоветовать ему: если что-то случилось с тобой, мужик, не надо так резко», — высказался Милонов.

Напомним, что Гогунский оказался в центре скандала после серии интервью, где сравнил женщин в плохом настроении с «врагами общества», предложил им «уходить в сад» во время менструации и раскритиковал феминизм как «инструмент манипуляции». Особое возмущение вызвало его признание о проверке партнерш через эскорт-агентства. Пользователи обвинили Гогунского в токсичной маскулинности и сексизме, отметив, что подобные взгляды дискредитируют образ российского мужчины.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Универ» Гогунский заочно получил 12 лет тюрьмы.