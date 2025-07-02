Звезда сериала «Универ» Гогунский заочно получил 12 лет тюрьмы на Украине

Киноактер Виталий Гогунский был заочно приговорен украинским судом к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Служба безопасности Украины обвиняла актера, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Универ», в «пропаганде войны» и сотрудничестве с «государством-агрессором». Дело артиста рассматривал городской суд Винницы. Он вынес заочный приговор в отношении Гогунского, приговорив его к 12 годам лишения свободы, а также конфискации всего имущества. Актер также обязан уплатить $380 в качестве компенсации проведенной экспертизы по его делу.

Сам Гогунский родился на Украине в Полтавской области. После начала СВО он публично поддержал РФ. Отец артиста до сих пор проживает на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Гогунский выступит на Дне города Омска, несмотря на скандальные интервью. Несмотря на протесты части горожан против участия артиста в праздничном мероприятии из-за его неоднозначных высказываний о женщинах и отношениях, министр культуры региона Юрий Трофимов подчеркнул, что прошлогоднее выступление артиста вызвало положительную реакцию у публики.