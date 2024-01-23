В Госдуме рассмотрят проект о выплатах за длительный брак

Депутат Ярослав Нилов рассказал RT , что проект о выплатах для супружеских пар, находящихся в продолжительном браке, внесли в Госдуму.

Депутаты оценили существующие региональные выплаты семьям за определенные юбилеи свадеб и решили узаконить практику по всей России. Причину Нилов объяснил тем, что в определенных областях можно получить за длительный брак до 50 тысяч рублей, а в каких-то регионах никаких выплат вовсе не предусмотрено.

Когда проект выведут на федеральный уровень, возможность получить новую выплату будет у всех российских пар, которые находятся в браке долгие годы и десятилетия.

«Мы не должны дискриминировать людей в зависимости от места их проживания...Скорее, это внимание со стороны государства, оценка государства, поддержка и материальное стимулирование для создания праздничного настроения и проведения праздничного мероприятия», — заключил собеседник канала.

Выплата скорее является поощрением для института семьи. В перспективе это может стать одним из факторов, который поможет сохранить брак. Соответственно, в дальнейшем это может снизить количество разводов.

Ранее сообщалось, что украинский продюсер и музыкант получил российское гражданство.