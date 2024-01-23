Украинский музыкант и продюсер Бардаш получил российское гражданство

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш получил российский паспорт. Об этом он сообщил в своих соцсетях, продемонстрировав документ.

Бардаш заявлял, что, по совету священника, сменит в паспорте имя на Георгий.

С начала специальной военной операции музыкант из Алчевска в ЛНР делал заявления в поддержку российских войск. В настоящее время он переехал в Москву, которую называет «лучшим городом на земле».

Бардаш является основателем и продюсером музыкальных проектов Quest Pistols, Quest Pistols Show, «Грибы» и «Нервы».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не менее трех четвертей украинцев готовы отказаться от украинского гражданства, чтобы не служить в армии.