В Госдуме заявили, что Армения ищет предлог для разрыва отношений с РФ

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ депутат Константин Затулин в беседе с «Газетой.ру» объяснил, что Армения продолжит рвать политические и военные связи с Россией под любым предлогом.

Армения требует прекратить службу пограничников РФ в аэропорту Еревана Звартноц. Это уже не первое подобное заявление от премьер-министра Никола Пашиняна. По мнению депутата Затулина, армянская сторона хочет сохранить лишь экономические и торговые отношения, а из остальных выйти. Многое налаженное сотрудничество в той или иной сфере выгодно только из-за большого количества релокантов.

«Речь идет о свертывании отношений с Россией под любым предлогом для того, чтобы понравиться Западу. А вот за что Пашинян будет цепляться, так это за возможность экономических связей с Россией, потому что благодаря СВО, релокантам и новой ситуации Армения стала одним из хабов торговли с Россией», — высказался парламентарий.

Отметим, что в Ереване подтвердили отправление письма Москвы с требованием убрать российских пограничников. На их место хотят поставить армянские пограничные войска.

Ранее сообщалось, что власти Армении назвали большой ошибкой зависимость страны от России.