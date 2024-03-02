Власти Армении назвали большой ошибкой зависимость страны от России

То, что Армения попала в зависимость от России в 1991 году, стало стратегической ошибкой правительства. Уже три года армянские власти стремятся переориентировать свой курс на другие страны. Это заявил Армен Григорян, секретарь совета безопасности Армении. Его точку зрения привело национальное общественное телевидение.

Он обвинил Москву в том, что та отказалась защищать Армению. При этом не сработали как двусторонние договоренности, так и формат ОДКБ. За счет этого у армян рухнула вся система безопасности страны.

«Мы с 1991 года по всем направлениям зависели от России, было нашей большой стратегической ошибкой», - указал он.

Григорян отметил, что его государство зависело от России во всех сферах, от военно-политической до экономической. Теперь же Армения ищет и находит новые экспортные рынки, а также новых инвесторов. По его словам, по инвестициям на первое место для его страны вышла Саудовская Аравия, она вложила за 9 месяцев прошлого года в армянскую экономику 250 миллионов долларов, в 5 раз больше, чем РФ.

Ранее спикер армянского парламента Симонян захотел активно развивать отношения с Евросоюзом, чтобы в дальнейшем получить у него статус кандидата.