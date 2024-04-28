В Госдуму внесли законопроект, разрешающий МВД выдворять иностранцев из России

Скоро полицейские в РФ смогут самостоятельно и без решения суда выдворять в административном порядке иностранцев за пределы Российской Федерации. Соответствующий проект закона, опубликованный в думской электронной базе, внесли в нижнюю палату российского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, инициатива направлена на «унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)».

Согласно внесенным на рассмотрение думцев поправкам, МВД получит право, в случае нарушения мигрантами российского законодательства, оперативно высылать с территории РФ.

Попутно будет существенно сокращены финансовые затраты на доставку задержанных иностранцев в суды, приводится в тексте законопроекта.

Ранее мы писали, что из России выдворят 15 узбекистанцев из-за массовой драки.