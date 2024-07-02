В Харькове заявили об ударах по заводу по производству БПЛА

По данным РИА Новости , которое ссылается на слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, предприятие по производству дронов в Харькове и склад с боеприпасами (где также ремонтируют военную технику) попали под атаку во вторник, 2 июля.

Уточняется, что прилет был зафиксирован около пяти часов вечера вторника и пришелся он в два района – Индустриальный и Немышлянский.

К месту инцидента, по словам Лебедева, сразу были направлены скорые, а горожане стали свидетелями большого столба дыма. Но на данный момент никакой информации о том, имеются ли пострадавшие или какие-либо иные разрушения, нет. Другие подробности уточняются.