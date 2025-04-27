В Химках почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Химках состоялась традиционная церемония возложения цветов к мемориалу в сквере Марии Рубцовой, посвященная Международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе. Об этом сообщила администрация городского округа.

В мероприятии приняли участие депутат Химок Глеб Демченко, лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Екатерина Калюжная, а также местные жители, собравшиеся, чтобы почтить память героев-ликвидаторов.

«Сегодня, вспоминая трагические события 1986 года, мы еще раз подтверждаем нашу связь с теми, кто прошел через ужас Чернобыля. Пусть их подвиг служит нам примером мужества и стойкости», — отметила Калюжная.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали 774 химчанина. Они проводили работы по очистке территории, строили защитный «саркофаг» над разрушенным реактором, обеспечивали безопасность и оказывали помощь пострадавшим. Их героический труд помог минимизировать последствия тех страшных событий.

Памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы был открыт в сквере имени Марии Рубцовой в 2022 году. Четырехметровый монумент создан художником Константином Синявиным и скульптором Дмитрием Лыдиным. В оформлении памятника приняли участие члены городской организации «Союз инвалидов «Чернобыля», выразившие признательность и уважение к героям, чьи подвиги навсегда останутся в памяти города и страны.

Ранее сообщалось, что в Химках почтили память сотрудников МЧС, погибших при службе.