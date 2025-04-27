Жителям Химок рассказали о героических подвигах сотрудников МЧС

В городе Химки прошло мероприятие, посвященное памяти героям-спасателям МЧС России, погибшим при выполнении служебного долга. Об этом сообщила администрация городского округа.

Мероприятие организовали в Аэрокосмическом лицее, где для всех желающих провели лекцию о героических подвигах сотрудников МЧС и их важной роли в обеспечении безопасности общества. Участникам мероприятия также показали видеообращение заместителя председателя химкинского Совета депутатов Александра Васильева.

«Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь, защищая чужие жизни. Выражаем глубокую благодарность за их подвиг», — подчеркнул Васильев.

В ходе мероприятия его участникам также представили презентацию, рассказывающую о героических случаях спасения, совершенных сотрудниками МЧС в Химках и его окрестностях.

Мероприятие стало частью широкой патриотической программы под девизом «Успех V единстве поколений», которая реализуется в городе с целью укрепления гражданского духа и памяти о тех, кто служит Отечеству.

Активисты рассказали, что подобные акции формируют уважение к спасателям и понимание их подвигов. По словам депутата Химок Галины Болотовой, с начала июля 2024 года в рамках программы было проведено уже более 1 тыс. мероприятий, посвященных памятным датам из истории страны, военной и гражданской темам.

Ранее сообщалось, что депутаты Химок приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы».