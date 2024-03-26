В хостеле на юго-востоке Москвы зарезали мужчину

Тело молодого человека со множественными ножевыми ранениями обнаружено в хостеле на юго-востоке Москвы. О произошедшем сообщила столичная прокуратура в своем аккаунте в соцсетях.

В настоящее время на месте работают полицейские, выясняя все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели и персонал гостиницы, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

«В хостеле на 1-й ул. Текстильщиков обнаружено тело мужчины 1984 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Ямале мужчина задушил собутыльника и продолжил пить с мертвецом.