На Ямале мужчина задушил собутыльника и продолжил пить с мертвецом

В селе Панаевск Ямальского района мужчина продолжил застолье с другими приятелями, хотя их товарищ был мертв. Об инциденте со ссылкой на СК по региону сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Предварительно было установлено, что 26-летний мужчина выпивал с гостями. Он не поладил с одним из них, 34-летним односельчанином, и в ходе конфликта набросился на него. В пылу ссоры мужчина применил удушающий прием, который привел к смерти оппонента.

После этого товарища оставили и продолжили алкогольные возлияния, несмотря на то, что в компании уже находился мертвец. До гуляк «дошло» только спустя несколько часов.

Душегуба задержали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Пока фигурант содержится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что убивший супругу в Кимовске мужчина может избежать уголовной ответственности.