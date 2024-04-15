В Ингушетии мужчина расстрелял машину с 13-летним школьником

В Ингушетии мужчина расстрелял машину, в которой находился 13-летний мальчик, сообщает SHOT.

Трагедия произошла в селе Инарки. Двое приятелей поссорились во время застолья. На эмоциях 40-летний Ибрагим схватил карабин «Сайга» и начал палить по автомобилю «Фольксваген», на котором приехал его оппонент.

Оказалось, что на заднем сидении автомобиля находился 13-летний племянник гостя, который играл в телефон. Мальчика с ранением в живот срочно повезли в больницу, но спасти не успели.

Ибрагим сам пришел в полицию и сдал карабин. Мужчина задержан, за убийство малолетнего ему грозит срок до 20 лет.

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