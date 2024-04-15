Девушку, подозреваемую в разбойном нападении на пекарню, задержали в подмосковном Красногорске

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковном Красногорске ранее судимую за разбой двадцатичетырехлетнюю местную жительницу, подозреваемую в разбойном нападении на пекарню. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленница в дневное время в маске зашла в пекарню, расположенную на улице Сходненская, и, угрожая продавцу пистолетом, потребовала деньги из кассы, после чего скрылась с денежными средствами. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

Отмечается, что полицейские смогли задержать подозреваемую по месту проживания. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли одежду, игрушечный пистолет, а также часть денежных средств. Как пояснила задержанная, остальное она потратила на личные нужды.

Ранее стало известно, что судом арестован маньяк из поселка Монино, нападавший на местных жительниц и обливавший их кислотой.