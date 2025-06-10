В США арестовали россиянина по делу об отмывании $530 млн через криптовалюту

В Нью-Йорке гражданин РФ Юрий Гугнин стал фигурантом дела об отмывании крупной суммы денег через криптовалюту, сообщило Министерство юстиции США. 38-летнего россиянина задержали по обвинению в отмывании $530 млн.

Обвинение связано с деятельностью его криптовалютной компании Evita, которая, по версии американских правоохранителей, использовалась для проведения незаконных транзакций, в том числе для обслуживания подсанкционных банков России.

Гугнину грозит более 60 лет тюремного заключения, если суд признает его виновным. Следствие считает, что он осуществлял сложные операции по отмыванию денег, связанные с обходом санкционных ограничений и трансграничными транзакциями в обход законодательства США.

По данным некоторых источников, в поисковых запросах россиянина обнаружили запросы о способах отмывания денег, штрафах за отмывание денег и об обходе санкций Европейского союза (ЕС). Кроме того, Гугнин пытался узнать, ведется ли против него расследование. Поисковые запросы и посещенные сайты легли в доказательную базу по делу россиянина.

Ранее стало известно, что похитителя криптовалюты у экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили задержали при попытке сбежать из страны.