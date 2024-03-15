В Ямальском районе оленевод с семьей проехал 150 км на снегоходе, чтобы принять участие в выборах

В Ямальском районе ЯНАО оленевод с женой и двумя дочерями преодолел на снегоходе 150 км по тундре, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России, рассказывает Mash.

Канал отмечает другие забавные случаи, произошедшие во время стартовавшего сегодня голосования. Россияне отнеслись к выборам как к празднику, поэтому многие явились на избирательные участки в необычных костюмах.

Так, в Югорске девушка пришла голосовать в костюме Чебурашки. Правда, в какой-то момент голову ушастого ей пришлось снять, чтобы сотрудники избиркома смогли сверить паспортные дамы.

А на избирательном участке №2950 в столичном Митино избирателей встречал перед входом картонный Такер Карлсон.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. По данным ЦИК на 10:19 московского времени проголосовало уже почти 3% избирателей. При этом в некоторых дальневосточных регионах явка превысила 50%.