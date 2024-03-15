ЦИК РФ: к десяти часам московского времени на выборах президента России проголосовало около 3% россиян

На 10:19 московского времени явка на выборах президента России в целом по стране составила 2,89%, сообщили в Информационном центре ЦИК РФ.

Уже отдали свои голоса на выборах все главы дальневосточных регионов РФ. При этом только губернатор Камчатки Владимир Солодов воспользовался голосованием в электронном формате, остальные руководители регионов прибыли на избирательные участки.

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что на участки избирателей привлекают различными активностями — «выступают артисты, солдатской кашей угощают».

Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что для работы в Информационном центре зарегистрировались 1447 представителей от 90 СМИ, 40 из которых – иностранные.

Сегодня избирательные участки открылись на всей территории страны. Голосование на выборах президента России продлится с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.