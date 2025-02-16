Полицейский из Петербурга попался с огромным грузом наркотиков

Правоохранители в Татарстане задержали коллегу, который пытался провезти большое количество наркотических веществ в регионе. Об этом сообщила «Фонтанка».

Несколько дней назад сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Ли7» между Казанью и Оренбургом для стандартной проверки документов. В салоне находился пассажир и водитель, которые вели себя нервно. Это вызвало подозрения у правоохранителей и они по законному требованию провели осмотр транспорта. В результате внутри автомобиля и в багажнике нашли неизвестное вещество, расфасованное по пакетам. Общий вес составил 7,5 кг.

Мужчин задержали. Один из них оказался оперативным дежурным одного из отделов полиции Московского района Санкт-Петерубрга. Задержанным предстоит ответить по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали членов банды, грабивших людей по всей стране.