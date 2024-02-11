В кафе в Приморье 22 человека отравились едой

В приморском Дальнереченске за пять последних дней с признаками острого отравления в больницу обратились 22 местных жителя, информирует в своем аккаунте в соцсетях прокуратура Приморского края.

По данным надзорного ведомства, все пострадавшие питались в одном и том же кафе в период с 5 по 10 февраля. Сейчас в стационаре находится 21 пострадавший.

«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту произошедшего следствием назначено проведение проверки. По ее результатам буде принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пятеро детей и один взрослый отравились угарным газом в квартире в Королеве.