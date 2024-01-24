Пятеро детей и один взрослый отравились угарным газом в квартире в Королеве
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Шесть человек, включая пятерых детей, отравились угарным газом в подмосковном Королеве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
ЧП произошло накануне поздно вечером в одной из квартир города. По данным ведомства, инцидент случился из-за неисправности оборудования газовой колонки. К устранению последствий утечки газа привлекали пятнадцать человек и пять единиц техники.
Пострадавшие доставлены в Королевскую городскую больницу.
Ранее сообщалось, что семья из четырех человек отравилась угарным газом в Орехово-Зуево.