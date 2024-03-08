В канадском городе снесли памятник дивизии СС «Галичина»

В канадском городе Оквилл, неподалеку от Торонто, власти снесли памятник дивизии СС «Галичина», которой находился на местном кладбище. Об этом рассказывает «Страна.ua».

Сообщается, что ранее монумент неоднократно подвергался актам вандализма. Так, несколько лет назад активисты написали на нем «нацистский военный памятник». В полиции взялись искать тех, кто это сделал, но, в свою очередь, удивились, что такой памятник вообще существует.

Мэр Оквилла Роб Бертон говорил, что давно бы снес памятник, если бы это позволяли законы. Вероятно, решительности властям добавил скандал с чествованием в парламенте Канады ветерана «Галичины» Ярослава Гунько в честь визита в страну Владимира Зеленского.

В октябре МВД России объявило эсэсовца Гунько в розыск.

14-я добровольческая дивизия СС «Галичина» была создана фашистами в 1943 году. Подразделение в основном занималось карательными операциями, а в июле 1944-го под Бродами дивизия была разгромлена в своем первом же полноценном сражении. Оставшиеся в живых каратели подавляли антифашистские восстания в Словакии и Югославии, а после окончания войны многие из них перебрались за океан.