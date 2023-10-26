МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько

Министерство внутренних дел России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), который в сентябре выступил на заседании парламента Канады. Об этом свидетельствует обновленная база розыска ведомства.

«Ярослав Хунка... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении МВД РФ.

О том, что эсэсовца объявят в розыск «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщила 20 октября. Гунько ранее было предъявлено обвинение по статье 357 УК РФ («Геноцид»). Документы, которые изучили специалисты, подтверждают, что он состоял в СС «Галичина» – добровольческом соединении войск СС нацистской Германии, состоявших из украинских добровольцев-коллаборационистов.

По приказу командиров нацистского режима Гунько и другие эсэсовцы в период с 23 по 28 февраля 1944 года убили 500 граждан СССР. Из-за действий СС «Галичина» унижениям и этнической чистке подвергались евреи, поляки, словаки.

24 сентября по случаю приезда в Канаду президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады позвали 98-летнего Гунько, которому аплодировали канадский премьер Джастин Тюрдо, Зеленский и парламентарии. Инициатором приглашения Гунько стал экс-спикер общин парламента Канады Энтони Рота.

После резонанса, вызванным приглашением Гунько, Рота был отправлен в отставку. Свою «идею» пригласить нациста в парламент он объяснил тем, что не знал о его прошлом.