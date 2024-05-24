В Киеве мужчины спят на лавочках под стенами ТЦК, чтобы обновить данные

Мужчины в Киеве ночуют под стенами ТЦК и спят на скамейках — так проходит процедура обновления данных в ТЦК, рассказывают украинские паблики.

Из-за нового закона о мобилизации люди обязаны прийти и обновить данные, а ограниченно пригодным предстоит пройти еще и медицинскую комиссию, чтобы подтвердить свой статус.

Также для получения военных билетов и приписных свидетельств должны прийти в военкомат молодые люди, которых по возрасту еще не призывают в действующую армию.

Система оказалась совершенно не готова к такому наплыву людей. К тому же часто отключается свет — и в ТЦК прекращают прием. Паузы в работе происходят и во время воздушной тревоги.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что мобилизованные и наспех подготовленные украинцы будут массово сдаваться в плен.