Одним из результатов последнего украинского закона о мобилизации может стать крах государства – граждане страны не хотят воевать и могут этому воспротивиться, сразу же сдаваясь в плен. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с изданием «Лента.ру» .

Эксперт указал на то, что в данный момент на территории Украины отлавливают граждан, абсолютно не мотивированных и не желающих воевать. Он подчеркнул, что такие военнослужащие впоследствии будут выполнять свои боевые задачи не на совесть, а от страха. При первой же возможности все эти солдаты сдадутся в плен, убежден Матвийчук.

Он также выразил мнение, что последний закон о мобилизации на Украине может спровоцировать дальнейший крах всего государства на фоне нежелания граждан подчиняться новым правилам. Эксперт указал на то, что уже начинают появляться сообщения о том, что люди бегут из страны.

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