В Киеве отказались включать в этом году фонтаны из-за отсутствия денег

Режим тотальной экономии на Украине проявляется буквально во всем. Накануне власти в Киеве расписались в невозможности запустить фонтаны в столице Украины в этом году.

Как пояснили в киевской администрации, ссылаясь на предприятие «Киевводфонд», фонтаны не будут включены ввиду нехватки денег.

«Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», — говорится в сообщении.

Там добавили, что речь идет о восьми фонтанных комплексах в Киеве, что оснащены мощным насосным оборудованием.

Ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд назвал «крайне неопределенным» прогноз по экономике Украины.