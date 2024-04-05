Международный валютный фонд назвал «крайне неопределенным» прогноз по экономике Украины

Из-за военных действий очень сложно делать какие-либо прогнозы о дальнейшем развитии экономической ситуации на украинской территории. Публично об этом заявила Джули Козак, официальный представитель МВФ. Ее слова привел ТАСС .

По ее мнению, текущие боевые действия накладывают свой отпечаток на экономику страны. В связи с ними происходят задержки во внешнем финансировании Украины.

«Прогноз остается предметом крайней неопределенности, связанной с военными действиями», - указала Козак.

В то же время инфляционное давление, которому мир подвергся из-за украинского конфликта, постепенно стало снижаться. Ранее инфляция резко взлетела по всему миру, это стало прямым результатом боевых действий на Украине. Прежде всего от этого пострадали наименее развитые страны, теперь же ситуация стала постепенно выправляться.

Ранее бывший участник совета МВФ Аскари назвал безуспешными все попытки США ограничить доходы и внешнюю торговлю России. По его мнению, РФ прекрасно адаптировалась к санкциям.