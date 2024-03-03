Экс-депутат Рады Мосийчук сообщил о начавшемся вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов

Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что угрозы овладения ВС РФ Харьковом становятся все более очевидными.

Как сообщает РИА Новости, политик сообщил о начавшемся в Харькове вывозе из города архивов и музейных экспонатов.

«Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины. Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций и так далее», — заявил Мосийчук.

Экс-нардеп призвал проживающих в Харькове семей с детьми подумать об эвакуации из осажденного города. Также Мосийчук припомнил недавние слова президента Украины Владимира Зеленского, который в минувшую пятницу посоветовал выехавших ранее из города харьковчан передумать возвращаться обратно.

«Учтите, что до этого президент наоборот призывал украинцев возвращаться. Это очень серьезный сигнал, я знаю, о чем я говорю», — резюмировал экс-депутат.

Ранее мы писали, что ВС РФ освободили поселок Табаевка в Харьковской области.