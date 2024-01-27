ВС РФ освободили село Табаевка в Харьковской области — СМИ

Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Табаевка, что в Купянском районе Харьковской области. Как сообщают военкоры в соцсетях, это недалеко от села Крахмальное, освобожденное Армией России на прошлой неделе.

Таким образом, ВС РФ продолжают активное продвижение в сторону восточного берега Оскольского водохранилища, которое является тактической целью наступления российской армии.

Официально же Украина взятие российскими войсками Табаевки не подтверждает. В то же время глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил в своем аккаунте в соцсетях о тяжелых боях в указанном районе.

«Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, немного южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое», — сообщил Синегубов.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.