В киевской гостинице Hilton нашли труп американского дипломата

В Киеве в гостинице Hilton нашли труп атташе посольства США, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Указывается, что признаков насилия не обнаружится. Имя дипломата не приводится, сообщается лишь только, что он приехал на Украину 15 июня.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что американское посольство предоставило медицинские данные, согласно которым покойный страдал от повышенного холестерина.

Ранее в Киеве неизвестные разгромили три могилы военнослужащих, которые были активными националистами.