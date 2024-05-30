В киевском метро увеличат интервалы движения из-за нехватки машинистов

Незанятыми остаются 83 вакансии машинистов поездов и еще десятки рабочих других специальностей — слесарей, электромехаников.

Увеличение числа вакансий связано с мобилизацией. Отмечается, что в рядах ВСУ воюют 7% метрополитеновцев, и их число неуклонно увеличивается. Кроме того, часть специалистов переброшены на переоборудование станций метро в укрытия.

В связи с этим интервалы между поездами в киевском метро вырастут на минуту.

Ранее сообщалось, что в Николаеве не выйдут на маршруты городские автобусы из-за мобилизации водителей.