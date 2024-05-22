В Николаеве не выйдут на маршруты городские автобусы из-за мобилизации водителей
Фото: [соцсети]
В украинском Николаеве не выйдут на маршруты городские автобусы: их водителей мобилизовали, рассказывает «Страна.ua».
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что городское коммунальное хозяйство испытывает большую нехватку работать. Из-за того, что многих водителей мобилизовали, со следующей недели не выйдут автобусы на двух городских маршрутах.
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