В Николаеве не выйдут на маршруты городские автобусы из-за мобилизации водителей

В украинском Николаеве не выйдут на маршруты городские автобусы: их водителей мобилизовали, рассказывает «Страна.ua».

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что городское коммунальное хозяйство испытывает большую нехватку работать. Из-за того, что многих водителей мобилизовали, со следующей недели не выйдут автобусы на двух городских маршрутах.

Вступление в силу закона о мобилизации на Украине нарушило обычную жизнь. В Сети множатся видео пустых улиц и обезлюдевших торговых центов в крупных украинских городах.

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