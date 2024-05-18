В Киргизии разгневанная толпа устроила погромы после неудачного «культурного обмена» со студентками из Египта

Как передает «Многонационал», несколько местных жителей в Бишкеке начали домогаться молоденьких студенток из Египта, живущих в общежитии. Однако, на их беду, у тех уже были свои верные Алладины. В итоге, любвеобильные киргизы были серьезно биты кавалерами девушек.

Однако на этом отвергнутые и побитые не успокоились и оперативно подтянули не менее сотни помощи местной братвы, пойдя на штурм общежития, избив как египтян, так и заодно живущих с ними по соседству студентов из Индии. Кроме того, разъяренная толпа молодчиков украла несколько ценных вещей из комнат общежития.

Местные СМИ в настоящее время сообщают, что к месту происшествия уже стянуты внутренние войска, вооружившиеся водометами.

По предварительным данным, в погромах участвует порядка 1000 человек. Уже произошло несколько задержаний. Погром пока не удается прекратить.

Ранее сообщалось, что ЧП со стрельбой произошло на границе Киргизии и Таджикистана.